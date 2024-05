Pesquisa revela insatisfação profissional dos jovens no país

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Em cada 10 trabalhadores, apenas quatro estão satisfeitos com o trabalho no país. A insatisfação é maior entre a geração Z, de 18 a 29 anos (35%), enquanto entre os baby boomers, com 61 anos ou mais, 47% se sentem totalmente satisfeitos.

Os dados fazem parte de levantamento inédito do Instituto Locomotiva, em parceria com a Question Pro. A pesquisa quantitativa possui uma amostra de 1.500 entrevistas, realizadas de 15 a 22 de abril, no país inteiro.

O estudo também mostra que millenials (de 30 a 40 anos) são a geração que mais valoriza o salário, reconhecimento profissional e plano de carreira. Enquanto os mais jovens, da geração Z, valorizam a flexibilidade e o trabalho com propósito.

Já os baby boomers destacam o equilíbrio entre a vida profissional e pessoal, além de benefícios adicionais.