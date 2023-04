Pesquisa mostra o tamanho do estrago da taxação da Shein na imagem de Lula

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A pesquisa da Quaest divulgada nesta quarta mostra o impacto do noticiário na imagem do governo Lula. Entre os entrevistados, 44% já leu, viu ou ouviu, na mídia ou nas redes sociais, alguma notícia negativa sobre o governo.

O discurso raivoso contra Sergio Moro, mesmo após o senador ter sido protegido pela Polícia Federal em uma operação contra o PCC, a disposição do BNDES em empréstimos para estrangeiros e, até mesmo, notícias falsas sobre o fim do Bolsa Família, não impactam tanto na imagem do presidente como a taxação das blusinhas da Shein.

A cobrança de impostos sobre remessas de até 50 dólares de gigantes do varejo chinês, como Shein, Shopee e Aliexpress foi a notícia negativa mais escutada por 16% do público da pesquisa. A imagem de que o presidente não faz o que promete ou é corrupto chegou a 7% dos entrevistados.

A desinformação sobre o fim do Bolsa Família (4%), as declarações sobre o Sergio Moro na semana em que foi desmantelado o plano do PCC contra o senador (2%) e a contestação ao dólar na viagem à China (2%) completam o ranking das cinco notícias mais negativas sobre o governo.

A Quaest entrevistou, entre os dias 13 e 16 de abril, 2.015 pessoas de 120 municípios, nas cinco regiões brasileiras. A margem de erro é de dois pontos percentuais.