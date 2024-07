Pesquisa da CNI revela qual o fator de maior impacto na conta de luz

Seis em cada dez empresas industriais apontam a alta carga tributária como fator que mais impacta no preço das contas de luz. O dado consta em levantamento inédito da Confederação Nacional da Indústria, que mostra o descontentamento de mais da metade do setor com o valor da eletricidade no país.

Quando perguntados sobre os dois itens que mais impactam na conta de luz, a alta carga tributária é apontada por 78% dos entrevistados (60% como primeiro fator e 18% como segundo motivo).

Na sequência, os executivos afirmam que os períodos de seca (29%), o custo de transmissão de energia (27%), os subsídios pagos na conta de luz (17%) e o custo da geração de energia (16%) também causam aumento no preço.

“A diminuição dos encargos é um imperativo não apenas para contribuir com a competitividade do setor industrial, mas para garantir a sustentabilidade econômica do próprio setor elétrico nacional”, diz o presidente da CNI, Ricardo Alban.

A pesquisa, realizada pelo Instituto de Pesquisa em Reputação e Imagem, da FSB Holding, a pedido da Confederação Nacional da Indústria, ouviu 1.002 executivos entre os dias 30 de abril e 24 de maio de 2024.