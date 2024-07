Mais da metade das indústrias reclamam do altos custos de energia elétrica

Uma nova pesquisa da CNI com 1.002 executivos mostra que 53% das indústrias reclamam do altos custos de energia elétrica para produzir no país. Para essa fatia de executivos, os custos com energia elétrica aumentaram nos últimos 12 meses.

Quando questionados sobre o impacto dos gastos com energia, 43% consideraram alto e muito alto, na média nacional. As indústrias do Norte e Centro-Oeste declararam sofrer o maior impacto: 56% das empresas das duas regiões disseram que o impacto é alto e muito alto.

Subsídios e encargos embutidos na conta de luz têm um peso substancial nesse custo. De acordo com dados da CNI e da Agência Nacional de Energia Elétrica, em 2023 os encargos somados aos impostos representaram 44% do custo da conta de luz, atingindo um total de 102,35 bilhões de reais.

O levantamento, realizado pelo Instituto de Pesquisa em Reputação e Imagem, da FSB Holding, a pedido da Confederação Nacional da Indústria, ocorreu entres os dias 30 de abril e 24 de maio de 2024.