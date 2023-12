Paulinho Moska se apresenta no Rio com orquestra de Curitiba

Projeto inédito no Rio de Janeiro, o encontro musical do cantor Paulinho Moska e da Orquestra à Base de Corda acontece nos dias 19, 20 e 21 deste mês, sempre às 19h, no Teatro Nelson Rodrigues, da Caixa Cultural, no Centro da cidade.

Moska vai interpretar suas canções acompanhado pela OABC, que é mantida pela Prefeitura de Curitiba e composta por violino, bandolim, cavaquinho, viola caipira, violão, violão 7 cordas, piano e percussão.

Conduzida pelo maestro João Egashira, a orquestra já se apresentou com o cantor da MPB em Curitiba e Antonina, no litoral do Paraná.