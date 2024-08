Partidos já registraram 66 mil candidaturas; número é bem inferior a 2020

A dez dias do fim do prazo para que os partidos apresentem os pedidos de registros de candidaturas para as eleições municipais, que acaba no próximo dia 15, a Justiça Eleitoral recebeu 66.057 solicitações.

Até as 10h34 desta terça-feira, foram 2.204 para prefeito, 2.207 para vice-prefeito e 61.646 para vereador.

O número total, no entanto, ainda é muito inferior ao registrado em 2020, quando foram contabilizados 557.678 candidatos — a maior quantidade da história.

Na comparação com o último pleito, são, até o momento, 8,4 vezes a menos. Ou 11,8% dos registros de quatro anos atrás.