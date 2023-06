Parque de São Paulo ganha quadra de basquete da NBA

A startup Hoopers, de Portugal, e a NBA inauguraram nesta sexta uma quadra de basquete reformada no Parque Villa-Lobos, na Zona Oeste de São Paulo. As empresas firmaram

parceria por meio da Arena Hub, centro de empreendedorismo esportivo.

“Esta parceria com a Hoopers, que tem capacidade para realizar esse tipo de trabalho com as quadras e nos apoiou para desenvolver a NBA Station, é apenas o começo de novos projetos no país”, disse Rodrigo Vicentini, head da NBA no Brasil.

A startup Hoopers atua desde 2020 em Portugal. Recentemente, expandiu seus negócios para Espanha e chegou ao Brasil com a reforma da quadra do Parque Villa-Lobos.

“O mercado brasileiro é estratégico para nós”, disse o CEO André da Costa. “Viemos para ficar e construir um projeto para transformar a experiência dos fãs de basquete”, acrescentou.

