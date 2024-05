Paraná vai abrigar unidade de famoso centro cultural da França

O Paraná vai abrigar a primeira unidade do Centro Nacional de Arte de Cultura George Pompidou, de Paris, na América Latina.

O museu deve ser erguido em Foz do Iguaçu, na região Oeste. Nos próximos dias, o governador Ratinho Jr vai à França para assinar o documento que confirma a parceria com os franceses.

As equipes técnicas do Centro Pompidou e do Governo do Paraná estão trabalhando nas necessidades e conceitualização do espaço. A ideia inicial é um centro cultural de 10.000 metros quadrados capaz de abrigar as mais variadas manifestações e incentivar a produção cultural da região. Ele deve ser construído perto do Aeroporto das Cataratas.

O Pompidou de Paris é um complexo cultural efervescente que abriga biblioteca, ateliê de escultura, cinema, dança e centro de música e estudos acústicos. Ele foi inaugurado em 1977 e é um dos locais de encontro mais procurados por parisienses e visitantes. Além da sede francesa, o Pompidou possui “antenas”, como são chamadas suas unidades, na Bélgica, Espanha e China.