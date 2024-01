Países do Mercosul lançarão marca conjunta em feira de turismo na Espanha

Brasil, Chile, Argentina, Bolívia, Paraguai e Uruguai vão lançar, no próximo dia 25, a marca única “Visit South America” (“Visite a América do Sul”, em português), durante a Fitur, feira de turismo que será realizada em Madri, na Espanha. A iniciativa tem como objetivo fortalecer o turismo sul-americano e trabalhar os destinos de forma conjunta em eventos internacionais.

A ideia dos seis países é promover cinco trajetos turísticos: Caminho dos Jesuítas (Argentina, Bolívia, Brasil, Paraguai e Uruguai); Rota da Patagônia (Argentina e Chile); Rota da Puna (Argentina, Bolívia e Chile); Rota do Vinho e dos Andes (Argentina, Chile e Uruguai); e Rota da Selva (Brasil, Argentina e Paraguai).

A marca será adotada pelos quatro países titulares do Mercosul, além da Bolívia, que está em processo de adesão, e do Chile, que é associado ao bloco econômico.

“Temos trabalhado para atuarmos nos eventos internacionais como um bloco forte e integrado por entendermos que só assim vamos conseguir avançar juntos no campo do turismo”, afirma o ministro do Turismo, Celso Sabino.

“A recente inauguração do escritório da Organização Mundial do Turismo para as Américas no Rio de Janeiro é mais um fato que deve impulsionar o turismo em toda a nossa região”, acrescenta.

Nesta edição, a Fitur, que ocorre entre os dias 24 e 28 de janeiro, terá representantes de todos os setores do turismo nacional — empresas, destinos, Embratur e prestadores de serviço.