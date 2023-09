Paes vai aos EUA atrás de recursos para manter Mata Atlântica em pé no RJ

O prefeito do Rio, Eduardo Paes, desembarca neste sábado em Nova York para participar da Assembleia Geral das Nações Unidas. Nos Estados Unidos, ele se encontra com a secretária municipal de Meio Ambiente e Clima, Tainá Paula, que embarca no domingo. Eles querem buscar financiamento para manter a Mata Atlântica em pé.

“O Rio de Janeiro é a cidade que mais preserva Mata Atlântica, bioma com grande biodiversidade e responsável pelo abastecimento hídrico de 70% da população brasileira. Os atores internacionais precisam compreender que a preservação da Mata Atlântica está intrinsecamente ligada à preservação da Amazônia; portanto, é preciso avançar na captação de recursos internacionais para garantir a proteção da Mata Atlântica”, diz Tainá.

A secretária defende que a preservação das florestas se relaciona com a proteção das comunidades vulneráveis da cidade.

“Quem mais sofre no debate de perdas e danos são as favelas e o povo favelado. O debate sobre justiça climática precisa ser voltado para as comunidades do Rio de Janeiro, que são as pessoas que mais sofrem com as concentrações de área de calor. Em alguns territórios, as mudanças climáticas aumentam a incidência de várias doenças, e essas populações não têm como se proteger”, argumenta.

De olho na COP 30, que vai ocorrer em Belém (PA), em 2030, a prefeitura do Rio elabora o Fundo de Perdas e Danos Municipal, para parte do investimento no país ser direcionado a mitigação dos efeitos da mudança climática nas favelas.

Continua após a publicidade

A comitiva carioca em Nova York também contará com o presidente da Câmara de Vereadores do Rio, Carlo Caiado, e do presidente do Comitê Rio G20 advogado, especialista em direito internacional, Lucas Padilha.

Publicidade

Siga