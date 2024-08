Pablo Marçal e Jair Bolsonaro discutem em postagem no Instagram

Pablo Marçal e Jair Bolsonaro discutiram na manhã desta quinta-feira em uma postagem feita pelo ex-presidente no Instagram. Na ocasião, Bolsonaro publicou uma foto com a legenda “Revolução Ferroviária”, seguida de uma descrição do que seriam investimentos feitos no setor ferroviário pelo governo federal durante seu governo, entre 2018 e 2022.

Na postagem, Pablo fez um comentário em exaltação a Bolsonaro, e afirmou que “eles vão sentir saudades de nós”. Em resposta ao candidato à prefeitura de São Paulo, Bolsonaro questionou: “nós?”.

Marçal rebateu Bolsonaro afirmando que colocou 100 mil reais em sua campanha à presidência da República e que contribuiu com o ex-presidente no tocante a estratégias digitais de campanha. De acordo com o candidato do PRTB, ajudar Bolsonaro fez com que Marçal fosse investigado pela PF.

“Entrei para a lista de investigados da PF por te ajudar. Entendo sua palavra ao Valdemar Costa Neto, mas a honra e a gratidão são frutos de um homem sensato”, disse Marçal.

Nesta semana, Bolsonaro divulgou um vídeo em suas redes sociais no qual declara seu apoio a Ricardo Nunes ao pleito em São Paulo. Contudo, a declaração foi feita em um contexto em que Marçal vinha tentando se reaproximar do ex-presidente, que chegou a chamá-lo de “produto estragado”.

Mesmo após a declaração de apoio de Bolsonaro a Nunes, Marçal publicou um vídeo em suas redes no qual, segundo sua assessoria, “abre o coração” ao ex-presidente, afirmando que seguiu seus conselhos. Na postagem, o candidato ainda criticou Nunes, e o chamou de “comunista”.