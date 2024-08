Após debate, Bolsonaro divulga vídeo para reforçar que apoia Ricardo Nunes

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) divulgou há pouco, pelo WhatsApp, um vídeo em que reforçou seu apoio à reeleição do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB).

A gravação foi enviada horas após o debate promovido por VEJA entre candidatos à prefeitura da capital paulistana, ao qual Nunes não compareceu, apesar de ter se comprometido a participar do evento.

“[No PL] temos algumas coligações em algumas cidades, como São Paulo. Estamos coligados com o MDB. Nós vamos apoiar Ricardo Nunes para a reeleição. Para que não haja dúvida, o nosso vice é o coronel Mello Araújo. Então, aos amigos de São Paulo eu peço, para o bem da cidade, para o bem de todos nós, que reelejam Ricardo Nunes para a Prefeitura de São Paulo”, diz Bolsonaro no vídeo.

Na semana passada, o ex-presidente disse em uma entrevista que fechou com Nunes, mas que ele não é o seu “candidato dos sonhos”. “Mas eu tenho um compromisso. Vou ajudá-lo onde for possível”, comentou. Na sequência, comentou que havia a “figura nova do Pablo Marçal, que fala muito bem”. “Uma pessoa inteligente. Tem suas virtudes. Não tem experiência, mas faz parte”, afirmou.

Marçal vinha tentando se aproximar de Bolsonaro, mas nos últimos dias o ex-mandatário passou a criticá-lo, chegando a compará-lo a um “produto estragado” em uma mensagem privada. No debate de VEJA, a candidata do PSB, Tabata Amaral, questionou Marçal se ele acha que Bolsonaro o rejeita por ser o “Doria 2.0”.

Em outro momento do debate, o candidato do PRTB se referiu ao ausente prefeito de São Paulo para dizer que ele “odeia” Bolsonaro e está “perdido”. “Você é um cara do centrão, maquinista, odeia o Bolsonaro, mas teve que engolir ele porque eu entrei no jogo para forçar você a ter um vice que não queria, e agora você agora você tá perdido”, declarou.

O vídeo de Bolsonaro foi divulgado após a recente troca de farpas entre a campanha de Pablo Marçal, rival direto de Nunes na disputa, e o clã Bolsonaro. Em entrevista à produtora audiovisual Brasil Paralelo, publicada no início do mês, o candidato do PRTB afirmou que o vereador Carlos Bolsonaro atrapalhou muita gente de se aproximar de seu pai.

Em resposta, Carlos se manifestou na semana passada pedindo que Marçal o deixe “de fora de suas mentiras”. O deputado federal Eduardo Bolsonaro, por sua vez, disse que “não está confortável em apoiar” Marçal.