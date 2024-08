Após vídeo de Bolsonaro, Pablo Marçal faz ‘revelação’ sobre ex-presidente

O empresário e coach Pablo Marçal (PRTB), candidato à prefeitura de São Paulo, postou um vídeo em suas redes sociais no qual, segundo a sua assessoria, “abre o coração” para Jair Bolsonaro após o ex-presidente ter feito gravação dizendo claramente que o seu candidato na eleição paulistana é o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB).

O desempenho de Marçal na disputa em São Paulo tem preocupado a campanha de Nunes porque ele tem potencial para avançar sobre o eleitorado bolsonarista – e trabalha para isso, inclusive. A gravação do vídeo por Bolsonaro visou deixar claro para os seus apoiadores quem é o candidato do ex-presidente na maior cidade do país.

No post, Marçal aproveitou para fazer o que considerou uma revelação. “Capitão Bolsonaro, todos os conselhos que você me deu eu segui. Tem uma coisa que você me falou, e eu vou revelar aqui. Eu ia revelar só depois, mas vou revelar. Diversas vezes o capitão falou assim: ‘é só não atrapalhar que (a prefeitura) vai cair no seu colo’”, disse o candidato do PRTB.

O empresário e coach também aproveitou para criticar Nunes (a quem chamou de “comunista”) e avisou. “Você (Bolsonaro) vai manter a sua palavra com o partido, mas eu não vou retroceder nisso, me perdoe”, completou.

Debate VEJA

No debate promovido por VEJA na segunda-feira, 19, em parceria com a ESPM e apoio do instituto Paraná Pesquisas e do escritório Bonini Guedes Advocacia, Pablo Marçal aproveitou a ausência de Ricardo Nunes para criticar várias vezes a gestão do atual prefeito.

Além de Nunes, também não compareceram o deputado Guilherme Boulos (PSOL) e o apresentador José Luiz Datena (PSDB). Todos foram convidados pela organização do debate, mas optaram, com a orientação de marqueteiros e das coordenações de campanha, pela ausência porque temiam exatamente a forma como Marçal tem se aproveitado desses encontros para atacá-los e alavancar a sua candidatura.

As ausências, no entanto, tiveram impacto negativo nas redes sociais, que reprovaram as decisões de não irem a um enfrentamento democrático promovido por um dos maiores veículos de imprensa do país. O debate, que repercutiu bastante na campanha eleitoral, teve a presença de Marçal e das candidatas Tabata Amaral (PSB) e Marina Helena (Novo).