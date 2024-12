Ouvido por Moraes, chefe da PGR concordou com prisão de Braga Netto

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Relator do inquérito do plano bolsonarista de golpe de Estado, o ministro Alexandre de Moraes solicitou parecer da PGR antes de determinar a prisão de Walter Braga Netto por obstrução de justiça. O militar da reserva foi preso neste sábado pela Polícia Federal no Rio de Janeiro.

O chefe da PGR, Paulo Gonet, se posicionou favoravelmente ao pedido de prisão. Tanto o parecer da PGR quanto a decisão de Moraes seguem em sigilo, mas devem ser divulgadas nas próximas horas pelo Supremo.

O pedido de prisão já estava no STF há alguns dias, mas a ordem só foi cumprida neste sábado por questões logísticas envolvidas na ação da Polícia Federal.

