Os preparativos para o misterioso casamento de Lula

Amigos próximos do ex-presidente Lula e de sua noiva, Janja, já começaram a receber os convites para o casamento no próximo dia 18. A cerimônia, para um público selecionado, mistura personalidades políticas e do meio artístico.

Por questões de segurança — Lula quer evitar uma aglomeração de opositores na porta do evento –, o famoso “save the date” de Lula e Janja tem seguido aos convidados apenas com a informação do dia, sem local determinado. O endereço será compartilhado pouco antes do evento, para evitar vazamentos.

Realizada num momento em que a cúpula petista disputa espaços de poder na campanha — velhos companheiros perdem espaço para novos nomes que se aproximaram de Lula e Janja –, a festa é vista como o elemento definidor de quem é ou não influente no entorno do petista.