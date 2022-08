Os planos de Simone Tebet no Nordeste

Simone Tebet tem conversado quase diariamente com o senador cearense Tasso Jereissati, que quase foi seu vice, e planeja passar pelo menos uma semana visitando estados do Nordeste durante a campanha, com a ajuda do tucano na definição do roteiro.

Até agora, a presidenciável do MDB focou suas agendas em São Paulo, Rio de Janeiro e nos três estados da região Sul.

Inclusive, o presidente do PSDB, Bruno Araújo, é de Pernambuco, estado de outro aliado próximo a Simone, o senador Jarbas Vasconcellos.