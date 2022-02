Os planos de Onyx para a candidatura ao governo do Rio Grande do Sul

Com filiação ao PL e lançamento da pré-candidatura ao Governo do Rio Grande do Sul marcada para 22 de março, o ministro do Trabalho, Onyx Lorenzoni, só pensa naquilo. Animado com pesquisas internas, ele trabalha com a possibilidade de enfrentar o governador Eduardo Leite no segundo turno, caso o tucano quebre sua promessa e decida concorrer à reeleição.

E a equipe de Onyx já traça estratégias para combater o adversário. Uma das ideias é que Leite estaria tratando o Estado como um “prêmio de consolação” por não ter conseguido se candidatar à Presidência — ele perdeu as prévias do PSDB para o governador de São Paulo, João Doria.