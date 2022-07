Os planos de Mercadante e Suplicy após reconciliação

Depois do entrevero em evento do PT, Aloizio Mercadante e Eduardo Suplicy não apenas fizeram as pazes, como já também firmaram planos para as próximas semanas.

A dupla se encontrou em São Paulo para discutir o programa de Renda Básica do ex-senador — estopim para o desentendimento — e marcou nova reunião para tratar do tema.

Participarão deste segundo encontro a comissão do programa de governo de Lula — chefiada por Mercadante — e a Rede Brasileira de Renda Básica, grupo suprapartidário presidido por Suplicy.