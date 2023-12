Os jantares de Kátia Abreu em apoio a Flávio Dino e Paulo Gonet

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Ex-ministra e ex-senadora, Kátia Abreu fez um jantar em sua casa em Brasília na última quarta-feira em apoio a Flávio Dino e Paulo Gonet. Além dos indicados de Lula ao STF e à PGR, estavam presentes Gilmar Mendes e Dias Toffoli, ministros do Supremo; Mauro Campbell, do STJ; e senadores como Renan Calheiros (MDB-AL) e Randolfe Rodrigues (sem partido-AP).

Com um quórum menor que o habitual, o encontro teve caráter preparatório para um jantar com muito mais convidados, provavelmente na próxima terça-feira, véspera das sabatinas de Dino e Gonet na Comissão de Constituição e Justiça do Senado.