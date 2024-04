Os conselheiros do chefe da Secom em meio à queda na popularidade de Lula

Após a recente queda na aprovação e o aumento na desaprovação do governo Lula, captada por pesquisas do Datafolha, Ipec e Genial/Quaest, o presidente convocou o marqueteiro da sua campanha em 2022, Sidônio Palmeira, para ir ao Planalto e ajudar a reverter a queda da sua popularidade. Em Brasília, o publicitário baiano também se reuniu recentemente com o ministro Paulo Pimenta.

Mas Palmeira não é o único conselheiro do chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Ao Radar, Pimenta disse nesta quinta que o marqueteiro “não fez sugestões específicas para Secom”.

“Ele fala sobre comunicação de uma forma geral e sempre tem coisas interessantes. É muito bem informado e experiente. Mas não fez nenhuma sugestão específica. Procuro ouvir muita gente. Sempre é bom”, comentou o ministro.

Dentre os outros interlocutores de Pimenta estão três petistas: Edinho Silva, ministro da Secom no governo Dilma Rousseff e atual prefeito de Araraquara (SP), o deputado federal Rui Falcão, ex-presidente nacional do PT, e Paulo Okamotto, atual presidente da Fundação Perseu Abramo, do Partido dos Trabalhadores, e ex-presidente do Sebrae e do Instituto Lula.

Pimenta conversou também com o diretor da Quaest Pesquisa e Consultoria, Felipe Nunes, e com o fundador e diretor-presidente da Vox Populi, Marcos Coimbra.