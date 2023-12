Os atritos entre servidores dos ministérios da Cultura e do Turismo

Margareth Menezes e Celso Sabino estão tendo de lidar com atritos entre seus servidores. Embora a relação dos dois seja ótima, o fato é que os funcionários de ambos os ministérios, Cultura e Turismo, não se entendem quando o assunto envolve os mais de 30 contratos de prestação de serviços compartilhados pelas duas pastas.

Desde que Lula recriou o MinC, o Mtur virou um “adendo” no orçamento dirigido pela Cultura. Das secretárias e porteiros às agências de viagem, quem executa e fiscaliza é o pessoal do MinC, inclusive com direito a veto aos requerimentos do Turismo. Este último, que no governo anterior tinha ascensão sobre a então Secretaria de Cultura, vive agora de pires na mão.