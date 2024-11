Os artistas que estarão no Aliança Global Festival no Rio

Entre os dias 14 e 16 de novembro, o Rio será palco o Aliança Global Festival, evento que reunirá uma profusão de artistas na Praça Mauá. Anunciado por Janja recentemente, o festival tem o objetivo de divulgar uma das grandes políticas do governo Lula no cenário internacional: a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza.

Inspirado em concertos internacionais como o Live Aid 1985 e o Free Nelson Mandela Concert 1988, ambos em Londres, o Aliança Global Festival reunirá artistas como o embaixador da Cultura Brasileira, Seu Jorge, Zeca Pagodinho, Ney Matogrosso, Daniela Mercury, Alceu Valença, Diogo Nogueira, Fafá de Belém, Mateus Aleluia, Maria Rita, Kleber Lucas, Teresa Cristina, Mariene de Castro, Roberta Sá, Larissa Luz, Ilessi, Rachel Reis, Rita Benneditto, Afrocidade, Roberto Mendes, Marcelle Motta, Pretinho da Serrinha, Jaloo, Jovem Dionísio, Tássia Reis, Jota.Pê, Lukinhas, Maria Gadu e Aguidavi do Jejê.

A Aliança Global Contra a Fome e a Pobreza teve seu pré-lançamento realizado em 24 de julho de 2024, no Rio de Janeiro. Agora, será oficialmente apresentada durante a Cúpula do G20, que começa no dia 18. O pré-lançamento contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que destacou a importância da iniciativa para combater a fome e a pobreza no mundo.

“Enquanto houver famílias sem comida na mesa, crianças nas ruas e jovens sem esperança, não haverá paz”, disse Lula.