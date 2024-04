Orquestra Petrobras Sinfônica fará turnê por três capitais do Nordeste

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Regida pelo maestro Felipe Prazeres, a Orquestra Petrobras Sinfônica vai fazer uma turnê por três capitais do Nordeste entre os dias 2 e 8 de maio, para celebrar a diversidade cultural brasileira. As apresentações acontecerão nos teatros RioMar, em Fortaleza, Riachuelo, em Natal, e Guararapes, no Recife.

O repertório especial desfila por versões sinfônicas de sucessos da banda de rock Legião Urbana, do clássico infantil “Os Saltimbancos Sinfônico” e por um espetáculo em homenagem ao cancioneiro de Lenine, com participação do cantor — somente na capital pernambucana.