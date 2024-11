Operação da PF contra militares tem 78% de menções positivas nas redes

A operação da Polícia Federal (PF) que prendeu militares e um agente da própria corporação que planejaram o assassinato do presidente Lula, do vice-presidente Geraldo Alckmin e do ministro Alexandre de Moraes, do STF – que, à época, era presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) – , gerou mais de 2 milhoes de menções no X, no Facebook e no Instagram, mostra levantamento da agência de marketing AtivaWeb.

Dessas, 78% eram mensagens favoráveis à investigação. Houve 12% de menções consideradas neutras e só 10% de publicações negativas sobre a operação.

“O Brasil polarizado continua vivenciando uma intensa dinâmica de engajamento nas redes sociais. Enquanto (na segunda-feira) os temas em alta eram Janja e Elon Musk, (na terça) o foco está na operação da Polícia Federal que revelou um plano de golpe de Estado envolvendo militares e a ameaça de assassinatos do presidente Lula, do vice-presidente Geraldo Alckmin e do Ministro do STF Alexandre de Moraes”, escreve Alek Maracaja, autor da análise.

De acordo com a AtivaWeb, as palavras com maior crescimento nas redes nas 10 horas seguintes à operação foram:

Alckmin;

SEM ANISTIA;

Braga Neto;

Braga Neto, vice de Bolsonaro;

BOLSONARO;

BOLSONARO NA CADEIA;

Flávio Bolsonaro;

Golpe de Estado;

Lula;

Moraes;

Mauro Cid;

Militares;

Kids Pretos.

Para Maracaja, da AtivaWeb, os termos “SEM ANISTIA” e “BOLSONARO NA CADEIA” representam a mobilização da base contrária à direita, exigindo responsabilização do ex-presidente e dos participantes nos ataques golpistas às sedes dos Três Poderes em 8 de janeiro de 2023.

“A operação da Polícia Federal impactou fortemente a narrativa nas redes, com 78% do volume de menções favorável à investigação, demonstrando amplo apoio popular à busca por justiça. A análise reflete a polarização e a pressão pública para que os envolvidos sejam responsabilizados, enquanto uma minoria de 10% resiste à investigação, argumentando perseguição ou desconfiança”, afirma o analista.