Onde será o ‘Museu da Democracia’ sobre os ataques do 8 de Janeiro

Depois de tratativas com a Secretaria de Patrimônio da União, o Ministério da Cultura anunciou que o Museu da Democracia, que guardará as memórias dos ataques golpistas às sedes dos Três Poderes em 8 de janeiro de 2023, será construído em um terreno ao lado do Teatro Nacional Claudio Santoro, no setor cultural de Brasília.

O MinC terá 40 milhões de reais do Novo PAC para a obra, que só deve ser iniciada em 2025. Uma vez que o terreno seja oficialmente destinado ao museu, o ministério e o Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) lançarão um concurso nacional para escolher o projeto arquitetônico do espaço. Só depois dessa etapa o governo fará a licitação para a construção.

Segundo a pasta da Cultura, “a institucionalização do Museu da Democracia deverá ser pautada por um processo participativo de consultas com especialistas, representantes de coletivos e entidades reconhecidamente engajadas em processos culturais e educativos voltados à valorização da democracia e dos direitos humanos”.