Obras de Graciliano Ramos vão ganhar nova edição

O selo Temporalis, da Citadel Grupo Editorial, lança nos próximos dias uma edição única de Vidas Secas e S. Bernardo, de Graciliano Ramos. Serão 10.000 exemplares.

Publicada pela primeira vez em 1938, Vidas Secas é considerada a obra-prima do Velho Graça, como também era conhecido no meio literário. Este é um retrato intenso e desolador de uma família de retirantes nordestinos que enfrenta a fome, a sede, a opressão dos latifundiários e as injustiças sociais do Brasil rural.

O sertão nordestino também é o cenário em S. Bernardo, romance que completa 90 anos em 2024 e é marcado pelo realismo e pela introspecção do protagonista, Paulo Honório, um homem rude e determinado a ascender socialmente por meio da posse de terras.