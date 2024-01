OAB sai em defesa de advogada de Thiago Brennand

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

As redes sociais não perdoaram a presidente da OAB-SP, Patrícia Vanzolini, por ter sido contratada pra defender o empresário Thiago Brennand, que responde em nove processos por violência sexual, tortura, ameaça, sequestro, cárcere privado, lesão corporal, entre outros crimes cometidos contra mulheres. Uma das afirmações é que o réu usa como estratégia a contratação de advogadas, como fez com Dora Cavalcanti, que saiu do caso.

O presidente nacional da OAB saiu em defesa da colega de Vanzolini a quem classifica como uma profissional “reconhecida na advocacia criminal”.

“Em um Estado Democrático de Direito, até o pior dos acusados deve ter direito a uma defesa qualificada”, disse Simonetti ao Radar.

“A OAB jamais aceitará que façam uma confusão entre o advogado e seus clientes para desqualificar o profissional. Defendemos as prerrogativas de todos os advogados, independentemente dos casos em que atuem, e adotaremos as providências para assegurar também as condições de trabalho da presidente da OAB-SP”, acrescentou.