O xodó dos filhos de Sepúlveda Pertence na herança do ex-ministro do STF

De todos os bens deixados pelo ex-presidente do Supremo Tribunal Federal Sepúlveda Pertence, o xodó dos filhos é uma biblioteca com nada menos que 8.000 volumes, um vasto acervo sobre direito, literatura, filosofia, história, entre outros.

“Surgiram rumores de que a biblioteca do meu pai seria doada para o STF. O gesto seria muito bonito, claro, mas, além do valor afetivo, meu pai sempre quis que sua biblioteca seguisse com a família, o que é muito importante para que honremos seu legado. Somos uma família que já tem quatro advogados, dois filhos e dois netos. Imagine o que os netos diriam se soubessem que doamos a biblioteca do avô”, diz Evandro Pertence, um dos filhos de Sepúlveda.

O jurista morreu no último dia 2, aos 85 anos.

