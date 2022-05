O vestido de Janja no casamento com Lula

A socióloga Rosângela Silva, a Janja, posou vestida de noiva no topo de um prédio antes da cerimônia de seu casamento com Lula, que ocorre na noite desta quarta, em São Paulo. A foto foi feita pelo fotógrafo oficial da campanha do petista à presidência.

Como mostrou o colunista Valmir Moratelli, Janja veste um longo bordado por rendeiras de Timbaúba do Batista, no Rio Grande do Norte.

Veja abaixo a foto completa do vestido:

