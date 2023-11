O sufoco de Claudia Raia e família na Europa

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Mãe de um menino de poucos meses, Claudia Raia passou um sufoco com a família numa viagem para Madrid em agosto. Todas as sete malas deles — incluindo a do bebê — foram extraviadas.

Depois de acionar a companhia aérea, a família alega que ficou 24 horas sem seus pertences, sendo obrigada a comprar objetos de primeira necessidade até que as malas fossem devolvidas.

Agora, o clã acionou a Justiça e quer indenização de 60.000 reais das companhias aéreas Latam e Iberia.