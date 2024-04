O recado de Randolfe sobre as críticas aos líderes de Lula saídas do STF

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Sobre a fala de um ministro do STF que disse a Lula que ele joga uma Champions League “com time de segunda divisão” na articulação política, como mostrou o Radar na semana passada, diz o senador Randolfe Rodrigues, líder do governo no Congresso:

“É uma tremenda bola nas costas dos poucos parlamentares que defendem o STF no Congresso”.