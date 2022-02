O que diz Aras quando é cobrado por atrasos nas investigações da CPI

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Augusto Aras tem rebatido as críticas de que atrasa as apurações deflagradas pela CPI da Pandemia, que investigou o governo de Jair Bolsonaro no ano passado.

Nesta semana, integrantes da comissão foram até a PGR. Aras tem dito a interlocutores que fez o que estava sob seus domínios nesta etapa do processo: distribuiu os casos a seis ministros no STF. Cabe ao Supremo dar andamento ou não aos casos.

“Cobrem o STF. Está tudo lá no tribunal”, tem dito Aras sempre que é questionado.