O primeiro grande teste de fogo de André Mendonça no STF

Luiz Fux vai pautar ainda neste mês o primeiro grande caso relatado por André Mendonça no STF.

Trata-se da ação do Novo contra o fundão eleitoral de 5,7 bilhões de reais dos partidos.

Mendonça é relator e já liberou para a pauta o caso. Com a proximidade da eleição, o clima na Corte é de rejeição do pleito do Novo e de manutenção do fundo.