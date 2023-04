O prefeito petista que Lula adoraria ter no governo

Quem conversa com Lula no Planalto diz que o petista adoraria ter Edinho Silva no governo.

O petista é ativo conselheiro do presidente e está no quarto mandato como prefeito de Araraquara (SP).

Entre 2015 e 2016, ele foi ministro-chefe da Secom do governo Dilma Rousseff. Na transição, integrou o grupo técnico dos esportes.

No início do mandato, Lula foi a Araraquara fazer uma visita a Silva, mostrando que o petista é mesmo prestigiado pelo presidente.

Interlocutores do petismo dizem que Edinho tem feito viagens discretas a Brasília para conversar com Lula. Ele, no entanto, tende a seguir na prefeitura e trabalhar no projeto para fazer seu sucessor.