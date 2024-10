O plano de Lula para a última reunião ministerial do ano

Lula começou a convocar auxiliares para a última reunião ministerial do ano. O petista quer reunir o primeiro escalão do governo para realizar um grande balanço das ações do ano e, claro, fazer uma confraternização, depois de tantas confusões.

Ao longo deste ano, o presidente comandou três encontros com todos os seus ministros, em março, maio e agosto.

O Planalto foi pressionado pelas catástrofes climáticas, com tempestades que levaram devastação ao Rio Grande do Sul e outros estados. A seca e as queimadas também demandaram ações de diferentes ministérios em outras regiões do país.

Apesar do clima de fim de ano, Lula ainda terá a reunião do G20, em novembro, no Rio de Janeiro e o desafio de mobilizar o Congresso para voltar agendas importantes como a regulamentação da Reforma Tributária ainda neste ano.