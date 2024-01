Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Com 271 milhões de reais no Orçamento de 2024, o ministro do Turismo, Celso Sabino, teve de pedir socorro aos colegas da Câmara e suas emendas parlamentares.

Resultado: a pasta terá 2,5 bilhões de reais para gastar neste ano.

Vale lembrar que Sabino, do União Brasil, está licenciado do mandato de deputado federal.