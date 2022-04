Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Chefe da Econonia do governo de Jair Bolsonaro, Paulo Guedes anda mais otimista com a possibilidade de reeleição do presidente.

Já até traça planos para o próximo governo. No início do ano, andava desanimado, achando que ficaria em Brasília só até dezembro.