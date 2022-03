O otimismo de Lira com as eleições em Alagoas

Presidente da Câmara e aliado de primeira hora de Jair Bolsonaro, Arthur Lira está otimista com as eleições deste ano. Além de se reeleger em Alagoas, o chefe da Casa espera carregar com ele outros três candidatos a deputado federal no estado.

Apesar do avanço de Lula no Nordeste, Lira está fechado com Bolsonaro e tocará uma campanha no estado focada nas liberações de verbas e ações de governo realizadas a partir da administração dele, Lira, na Câmara.