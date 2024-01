O ocaso do ministro Márcio França no governo Lula

Exatos quatro meses depois de ser remanejado do Ministério de Portos e Aeroportos para o do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Márcio França anda meio sumido em Brasília.

“Ele perdeu um ministério e ganhou um crachá pra dizer que ainda é ministro”, comenta um aliado do PSB, partido do ex-governador de São Paulo.

Desde 13 de setembro, quando foi nomeado para comandar a nova pasta, a 39ª do governo Lula, França ainda não teve seu nome registrado na agenda oficial do presidente.

No final do ano, aliás, Lula autorizou o ministro a se afastar do cargo de 27 de dezembro a 8 de janeiro “para tratar de assuntos particulares” — também conhecido como férias.

O ato do aniversário dos ataques às sedes dos Três Poderes, realizado na última segunda-feira, é o único compromisso registrado na agenda oficial de França em quase um mês. Nesta sexta, ele esteve em João Pessoa, capital da Paraíba, para uma série de compromissos.

Na terça passada, o presidente recebeu no Palácio do Planalto o ex-deputado federal Décio Lima, diretor-presidente do Sebrae, principal parceiro da pasta comandada por França. Silvio Costa Filho, seu substituto no Ministério de Portos e Aeroportos, também participou do encontro.

Me reuni hoje com o ministro dos Portos e Aeroportos, @Silvio_CFilho e o presidente do Sebrae, @deciolimapt. Conversamos sobre o programa Voa Brasil, para oferecer passagens com preços mais baixos para aposentados e prounistas, os planos para a construção do túnel entre Santos e… pic.twitter.com/yngdJU58Tu — Lula (@LulaOficial) January 9, 2024

A partir de 1º de fevereiro, com a saída de Flávio Dino da Justiça e Segurança Pública, o ministro será um dos dois únicos representantes do PSB na Esplanada dos Ministérios — o outro é o vice-presidente Geraldo Alckmin, que comanda o de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.