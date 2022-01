O novo tiro de Sergio Moro no STF

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Da lavra de Laryssa Borges, a entrevista de Sergio Moro, publicada na capa de edição de VEJA que chega às bancas nesta sexta, mostra que o ex-juiz da Lava-Jato não deixará de bater pesado no STF durante a campanha.

Para o pré-candidato do Podemos ao Planalto, a Corte comandada por Luiz Fux reforçou no imaginário dos brasileiros a sensação de impunidade de corruptos poderosos:

“O Supremo reacendeu a crença de que não se pode confiar na Justiça para punir poderosos. Prova disso é que eu saio às ruas com tranquilidade, mas tem corrupto com condenação anulada e magistrado que anulou essas condenações que não podem fazer isso nem aqui nem no exterior”