O impressionante recorde do agronegócio em 2023

As exportações do agronegócio brasileiro bateram o recorde de mais de 140 bilhões de dólares em 2023, segundo dados do Ministério da Agricultura de Carlos Fávaro.

O crescimento foi superior a 3% em valor e de quase 10% em volume, na comparação com o mesmo período de 2022.

Os principais impulsionadores dos negócios, segundo a pasta, foram os setores do complexo soja, complexo sucroenergético e cereais, farinhas e preparações.

Em termos de região, a Ásia destacou-se como o principal destino (foram 74,60 bilhões de dólares em exportações). Na sequência veio a União Europeia, com 18,43 bilhões de dólares.

A China manteve-se com importante destaque, absorvendo 51,10 bilhões de dólares em exportações.

