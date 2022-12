O impacto nas redes da escolha de Fernando Haddad para a Fazenda

Os novos ministros anunciados por Lula geraram cerca de dois milhões de interações no Twitter, entre a sexta, data da oficialização dos nomes, e a manhã de segunda-feira. Juntos, Fernando Haddad, Flávio Dino, Rui Costa, José Múcio e Mauro Vieira foram citados em 121.000 postagens feitas por 85.600 usuários, de acordo com levantamento realizado pelo software da Vox Radar, empresa especializada na análise das redes sociais.

Haddad foi mencionado em mais de metade dos conteúdos, ao estar presente em 66.000 publicações, de 46.000 perfis. O ex-ministro da Educação, que agora assumirá a Fazenda, totalizou pouco mais de um milhão de interações na rede. Segundo mais citado, Dino, que assumirá a pasta da Justiça, foi citado por 24.400 usuários em 34.500 publicações, gerando mais de meio milhão de interações. Já Rui Costa, que será ministro da Casa Civil, somou ao todo 180.000 interações, em 15.000 postagens. O atual governador da Bahia foi mencionado por 11.300 usuários.

Os dados encomendados pela startup de comunicação O Pauteiro mostram que, ao menos no Twitter, o nome de José Múcio para ser o ministro da Defesa de Lula não despertou grandes reações, algo que pode ser positivo diante da recente politização da Defesa no governo Bolsonaro. Desde a sexta, Múcio foi citado em pouco mais de 4.000 postagens feitas por 2.800 usuários do Twitter, totalizando 147.700 interações na rede, equivalente a apenas 15% do total de interações geradas por Haddad.

O menor impacto, porém, foi registrado pelo diplomata Mauro Vieira, escolhido por Lula para ser ministro das Relações Exteriores. Ele foi citado em 1.200 postagens, feitas por pouco mais de mil usuários, e totalizou 86.600 interações no Twitter.