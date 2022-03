O impacto da guerra da Ucrânia na audiência da GloboNews

Por causa da cobertura da guerra na Ucrânia e das chuvas em Petrópolis, os telejornais da GloboNews registraram crescimento de audiência em fevereiro com relação ao mês de janeiro.

Em Ponto, Conexão GloboNews, Edição das 16h e Edição das 18h ficaram na liderança da TV por assinatura nos seus horários.

O Em Ponto e o Conexão GloboNews, na sequência, tiveram um aumento de 62% e 39%, respectivamente, no PNT, índice que leva em conta as principais praças do país.

Em segundo lugar no ranking dos mais assistidos, o Em Pauta cresceu 33% no PNT. No mesmo período, o crescimento da audiência do Jornal das Dez foi de 52%, também no PNT.