O giro de Bolsonaro por capitais do Nordeste

Principal cabo eleitoral da direita para as eleições municipais de outubro, o ex-presidente Jair Bolsonaro vai iniciar um giro pelo Nordeste nesta semana. O anúncio foi feito há pouco em vídeo gravado ao lado de Gilson Machado, ex-ministro do Turismo e pré-candidato a prefeito do Recife.

A primeira parada será em Maceió, na sexta-feira, onde Bolsonaro receberá os títulos de cidadão alagoano e maceioense e participará de um evento com pastores e apoiadores no auditório de um hotel de luxo da cidade. No sábado, haverá um evento do PL Mulher, presidido por Michelle Bolsonaro.

Na sequência, o ex-presidente irá a João Pessoa, para um evento com o ex-ministro da Saúde e pré-candidato a prefeito da capital paraibana, Marcelo Queiroga, presidente do diretório do PL no município. O terceiro destino será Fortaleza, no Ceará.

Na gravação, Machado disse que Bolsonaro também está planejando visitas em breve ao Recife e a Caruaru, no interior de Pernambuco.

“E também, pessoal, prestigiar o Gilson aqui, o nosso eterno ministro do Turismo e a pessoa que está de frente realmente em Pernambuco juntando a direita pra valer, aquela direita raiz, os conservadores, aqueles que têm no coração Deus, pátria, família e liberdade”, afirmou o ex-presidente.