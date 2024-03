O fim do calvário judicial de Gim Argello

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Justiça Eleitoral do Distrito Federal liberou, nesta semana, os bens do ex-senador Gim Argello, um dos políticos alvos da Operação Lava-Jato.

O bloqueio patrimonial de Argello, ordenado pelo então juiz Sergio Moro, era a última medida que ainda restava pendente de análise do Judiciário, já que ele conseguiu invalidar as acusações que pesavam contra ele ao demonstrar, no STJ, que fora alvo de um processo marcado por irregularidades.

A liberação dos bens encerra, assim, o calvário judicial de Argello.