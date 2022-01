O fiasco de Onyx no STF numa ação contra Randolfe

Onyx Lorenzoni acionou o STF no ano passado com uma queixa-crime contra o senador Randolfe Rodrigues por difamação.

Em uma entrevista na CNN, Randolfe disse que Lorenzoni havia ameaçado a cúpula da CPI da Pandemia. “A ação do senhor Onyx, a ação do governo federal, é uma ação intimidatória. Eu quero advertir. Obstruir investigações em curso de comissões parlamentares de inquérito, sob a Lei 1052, é crime, sujeito à detenção e a responder diante da lei por esse crime”, disse Randolfe.

Como todo brasileiro, Onyx buscou a Justiça quando se sentiu ferido pelo senador. Beleza. Faltou ao ministro de Bolsonaro, como todo brasileiro que busca a Justiça, pagar as devidas custas judiciais da ação.

“Verifico que não há nos autos a comprovação do pagamento das custas processuais pelo querelante, formalidade legal

prevista no art. 806 do Código de Processual Penal – CPP”, registra o ministro Ricardo Lewandowski ao determinar o arquivamento do caso.