O desespero do bolsonarismo gaúcho com a campanha de Onyx no RS

O avanço de Eduardo Leite na busca pela reeleição no Rio Grande do Sul tem levado bolsonaristas que apoiam o ex-ministro Onyx Lorenzoni a atos de desespero, como atacar um aliado de Jair Bolsonaro no estado, o senador Luiz Carlos Heinze.

Recentemente, circulou entre os bolsonaristas gaúchos uma espécie de manifesto para tentar enterrar a candidatura de Heinze ao Palácio Piratini. No texto, a turma adota um tom desesperado de unidade do bolsonarismo gaúcho por acreditar que Onyx não conseguirá se eleger governador sem os apoiadores de Heinze.

“Nós, o povo gaúcho e brasileiro, consciente dos riscos e perigos que todos estamos correndo e do quanto a eleição 2022 se tornou decisiva para nossos filhos e netos poderem ter uma chance de viver em liberdade, decidimos ser Imperativo nessa hora dar um basta à armadilha da divisão e definirmos apenas um candidato como nosso representante da Direita na disputa pelo cargo de governador do Estado”, diz o documento.

“Requeremos que Onyx Lorenzoni seja o único representante da direita concorrendo ao governo gaúcho e que Luiz Carlos Heinze reassuma imediatamente seu devido posto no Senado Federal”, segue o texto assinado por um tal Movimento Pátria Amada Brasil.

“Estamos cientes de que vivemos um momento crucial, uma batalha de vida ou morte para nossos filhos e netos. E numa

batalha, todos devem seguir a orientação de seu comandante maior. Quando isso não acontece, a derrota é certa. Não

nos cabe, nessa batalha, ficar conjecturando. Nosso comandante maior, o presidente Jair Messias Bolsonaro, já nos deu o

recado: ‘Onyx vai ser meu candidato ao governo do RS’. E assim há de ser para todos nós, cidadãos gaúchos, que

temos consciência dos perigos nessa batalha”, afirma o texto.

Heinze, que não tem nada a ver com o desespero da turma de Onyx, consolidou sua chapa em abril, tendo uma vereadora do PTB em Porto Alegre como vice e outra vereadora do PP como postulante ao Senado.