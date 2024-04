O curioso ritual de Sergio Moro durante julgamento no TRE-PR

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O senador Sergio Moro seguiu um curioso ritual durante o julgamento das ações que pediam sua cassação do TRE do Paraná.

Moro, como se sabe, venceu a batalha na Justiça Eleitoral paranaense e agora se prepara para uma nova guerra contra PT e PL no TSE, em Brasília.

Durante o julgamento, o senador ficou isolado no seu gabinete do Senado, sem assistir à sessão. Só era informado do placar pelos assessores mais próximos.

Quando o magistrado deu o voto que formou maioria pela vitória de Moro, a festa foi grande no lugar.