O contrato da Câmara para comprar munição para a Polícia Legislativa

Giro VEJA - sexta, 3 de maio

Moraes manda soltar Mauro Cid e 'Enem dos Concursos' é adiado

O ministro do STF Alexandre de Moraes autorizou, nesta sexta, 3, a libertação de Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro que estava preso desde 22 de março, após VEJA revelar áudios dele questionando os métodos das investigações da Suprema Corte. A decisão de Moraes e a situação da chuva no Rio Grande do Sul são destaques do Giro VEJA.