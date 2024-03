O combinado no PT para a sucessão de Gleisi Hoffmann

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O prefeito de Araraquara, Edinho Silva, deve substituir Gleisi Hoffmann no comando do PT no ano que vem. Trata-se de um perfil moderado, na avaliação dos aliados.

Antes de ser eleito para comandar a cidade do interior de São Paulo, em 2016, Edinho foi ministro da Secom do governo Dilma Rousseff por pouco mais de um ano.

O petista havia governado Araraquara por outros dois mandatos, entre 2001 e 2008, e foi deputado estadual de 2011 a 2015.

Edinho é citado por interlocutores como alguém que teria um perfil próximo de José Dirceu, com interlocução na base, mas portas abertas em outros setores da política. Gleisi, pelo perfil radical, tem portas fechadas em muitos gabinetes de Brasília.